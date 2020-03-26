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5:14   26 Марта 2020
Общество

Глава Минздрава Украины предсказал плачевную ситуацию в стране на фоне пандемии COVID-19

Глава Минздрава Украины предсказал плачевную ситуацию в стране на фоне пандемии COVID-19

Илья Емец призвал к решительным мерам в борьбе с распространением коронавируса.

Количество летальных исходов от коронавируса будет увеличиваться, заявил глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец.

"Очаг вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины стремительно распространяется", — уточнил глава украинского Минздрава. 

По последним данным на 26 марта, в стране зарегистрировано 113 случаев заражения. Число жертв достигло 4 человек. Поборол инфекцию только один украинец. Емец призвал граждан страны соблюдать правила безопасности. Людям нужно позаботиться друг о друге, так как пока украинское правительство не может обеспечить жесткие меры пресечения несоблюдения карантина. 

Глава ведомства заявил, что главным пациентом сегодня является вся страна. По словам Емца, уже невозможно спасать людей с помощью одних только масок и дезинфицирующих растворов - пришло время решительных действий. В противном случае "жизни не будут спасены".

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #пандемия #коронавирус

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