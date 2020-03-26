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4:37   26 Марта 2020
Политика

Мишустин внес в кабмин инициативу возрождения президиума правительства

Мишустин внес в кабмин инициативу возрождения президиума правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует возродить формат президиума в правительстве РФ для оперативного решения актуальных вопросов.

На ближайшем заседании правительства РФ планируется поднять вопрос о возрождении президиума. Инициативу в кабинет министров внес премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В случае одобрения сенаторами, российский премьер рассчитывает созывать президиум "по мере необходимости" для оперативного решения актуальных вопросов. Согласно законодательству, правительство может отменить любое решение президиума.

Напомним, что заседания президиума проходили при правительстве Дмитрия Медведева. В 2008-2012 годах их возглавлял Владимир Путин.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #политика #мишустин

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