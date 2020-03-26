Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Посольство США в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу

Посольство США в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу

 Россия начала подготовку к "взрывному" развитию ситуации с распространением COVID-19

Россия начала подготовку к "взрывному" развитию ситуации с распространением COVID-19
Сбербанк с апреля отменит комиссию при переводах на сумму до 50 000 рублей в месяц

Сбербанк с апреля отменит комиссию при переводах на сумму до 50 000 рублей в месяц

 Навальный ассоциирует "прекрасное будущее" России с многомиллионными маршами националистов

Навальный ассоциирует "прекрасное будущее" России с многомиллионными маршами националистов
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
Посольство США в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу

Посольство США в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу

 Россия начала подготовку к "взрывному" развитию ситуации с распространением COVID-19

Россия начала подготовку к "взрывному" развитию ситуации с распространением COVID-19
Сбербанк с апреля отменит комиссию при переводах на сумму до 50 000 рублей в месяц

Сбербанк с апреля отменит комиссию при переводах на сумму до 50 000 рублей в месяц

 Навальный ассоциирует "прекрасное будущее" России с многомиллионными маршами националистов

Навальный ассоциирует "прекрасное будущее" России с многомиллионными маршами националистов
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
3:47   26 Марта 2020
Общество

Россия начала подготовку к "взрывному" развитию ситуации с распространением COVID-19

Россия начала подготовку к "взрывному" развитию ситуации с распространением COVID-19

Профессор Николай Малышев сообщил об усиленной подготовке в России к ситуации с "взрывным" ростом числа зараженных коронавирусом.

Накануне на территории РФ был зафиксирован скачок числа людей с COVID-19 на 163 человека, что практически в три раза превышает аналогичный показатель днем ранее.

"Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое", — заявил Малышев в эфире телевизионного шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По всей стране ведется подготовка новых стационаров, а также повышается количество больничных коек. Медицинские учреждения стараются оборудовать по максимуму, чтобы оказать помощь всем пациентам.

В завершении профессор заявил, что ожидается стремительное увеличение числа инфицированных, которым потребуется своевременная и эффективная медицинская помощь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #малышев #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...