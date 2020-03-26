Россия начала подготовку к "взрывному" развитию ситуации с распространением COVID-19

Профессор Николай Малышев сообщил об усиленной подготовке в России к ситуации с "взрывным" ростом числа зараженных коронавирусом.

Накануне на территории РФ был зафиксирован скачок числа людей с COVID-19 на 163 человека, что практически в три раза превышает аналогичный показатель днем ранее.

"Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое", — заявил Малышев в эфире телевизионного шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По всей стране ведется подготовка новых стационаров, а также повышается количество больничных коек. Медицинские учреждения стараются оборудовать по максимуму, чтобы оказать помощь всем пациентам.

В завершении профессор заявил, что ожидается стремительное увеличение числа инфицированных, которым потребуется своевременная и эффективная медицинская помощь.