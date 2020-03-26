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3:13   26 Марта 2020
Общество

Российские студенты отправятся на незапланированные каникулы из-за COVID-19

Российские студенты отправятся на незапланированные каникулы из-за COVID-19

Студенты российских вузов отправятся на незапланированные каникулы с 28 марта до 5 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал глава Миннауки России Валерий Фальков.

 Данное распоряжение носит рекомендательных характер для вузов, находящихся вне ведения государственных ведомств.

"Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования России организаций...обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года", — сказано в документе. 

Напомним, ранее министерство науки и образования посоветовало высшим учебными учреждениям последовать примеру школ и ввести режим дистанционного обучения для того, чтобы обезопасить преподавателей и студентов во время сложной эпидемиологической обстановки. 

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Автор: Василий Пименов
#распоряжение #вузы россии

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