Сбербанк с апреля отменит комиссию при переводах на сумму до 50 000 рублей в месяц

Сбербанк с апреля откажется от комиссии при денежных переводах между клиентами из разных регионов с введением лимита на сумму до 50 тысяч рублей в месяц, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.

С апреля переводы между клиентами Сбербанка на общую сумму до 50 тыс. рублей в месяц не будут облагаться никакими тарифами, но при превышении лимита будет взиматься 1% от суммы, но не более 1 тыс. рублей. При превышении порога комиссия будет применяться при всех внутрибанковских переводах вне зависимости от региона.

Сбербанк также запускает платную подписку, которая позволит повысить лимит, либо полностью убрать ограничения на бесплатные переводы. Кирсанова сообщила, что организация будет внедрять нововведения постепенно. На начальном этапе систему подписок планируют запустить на Дальнем Востоке, но уже к лету она должна заработать по всей стране.