Разрушительные возможности гаубицы "Мста-С" продемонстрировали на видео
"Ростех" опубликовал видеозапись с испытания самоходной гаубицы "Мста-С". Об этом сообщает РИА Новости.
Самоходная гаубица 2С19М1-55 в калибре НАТО 155 миллиметров была продемонстрирована ближневосточным заказчикам. Модернизированная машина обладает двигателем мощностью 1000 лошадиных сил и запасом хода, который на двадцать процентов превосходит зарубежные аналоги.
Время готовности машины к открытию огня — половина минуты. Кроме основного орудия, гаубица оснащена пулеметом калибра 12,7 миллиметров, автоматической системой управления огнем, а также современными приборами наблюдения.
Источник видео: Рособоронэкспорт
Боевая машина отличается подвижностью, сопоставимой с боевым танком. Самоходная гаубица способна выполнять боевые задачи в любое время суток при любой температуре, отмечает агентство.
Гаубица 2С19М1-55 является модернизированной версией, которая поставляется на экспорт. Самоходная установка способна работать со снарядами калибра 155 миллиметров, которые имеются на вооружении у потенциальных заказчиков.
Отмечается, что в ходе тестов гаубица отстрелялась по мишеням и выполнила все требуемые маневры. "Мста-С" показала отличные результаты при поражении цели с использованием БПЛА "Орлан-10Е".