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2:31   26 Марта 2020
Политика

Навальный ассоциирует "прекрасное будущее" России с многомиллионными маршами националистов

Навальный ассоциирует "прекрасное будущее" России с многомиллионными маршами националистов

Блогер Алексей Навальный в беседе с условно осужденным за экстремизм Егором Жуковым на "Эхе Москвы" признался, что мечтает о "прекрасной России будущего" с многомиллионными маршами националистов.

Алексей Навальный стал гостем передачи "Условно Ваш", в которой Жуков выступает в качестве ведущего. Основатель признанного иноагентом в РФ ФБК, отвечая на вопрос о том, какой ему представляется "прекрасная Россия будущего", не смог четко объяснить, что конкретно подразумевает под этим понятием. Жуков предположил, что Навальный является одним из тех, кто выступает "за все хорошее против всего плохого", однако блогер ответил, что в "прекрасном будущем" Россия должна будет развиваться по модели Евросоюза одновременно с процветанием национализма и экстремистских идей.

Навальный заявил, что когда наступит "прекрасное будущее", националисты проведут многомиллионный "Русский марш", на котором будет "вся Москва". По мнению блогера, это позволит сделать всех россиян счастливыми, передает Nation News.

Примечательно, что Навальный раньше и сам регулярно появлялся на "Русских маршах". Блогер активно поддерживал движение националистов в период с 2007-го по 2012 год, но когда внезапно прекратил появляться на митингах радикалов, объяснил это тем, что на него якобы оказал давление либеральный лагерь.

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Автор: Василий Пименов
#россия #навальный #националисты

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