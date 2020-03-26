Собянин сообщил о привезенном из французского Куршевеля "чемодане вирусов"

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вернувшиеся из французского Куршевеля граждане привезли в город "чемодан вирусов".

В эфире телеканала ТВЦ глава города заявил, что через Москву прошла большая часть людей, которая вернулась из-за границы. Те, что побывали на известном французском курорте в Куршевеле привезли в столицу "чемодан вирусов".

"Через Москву прошла половина всех людей, приехавших из-за границы, и плюс сами москвичи, достаточно большая их доля, любят поездить по заграницам", — заявил Собянин.

Мэр также добавил, что никогда не нужно ждать и утешать себя, что все завершится само собой. Именно тогда люди начнут вести себя более дисциплинированно и будут готовы к любому исходу. По его словам, Москва находится только на начальной стадии пика этого заболевания.

На данный момент на территории России зарегистрировано 658 случаев заражения новым типом коронавируса. Полностью выздороветь смогли 29 человек. Подробная информация о происходящем с инфекцией в стране находится на портале стопкоронавирус.рф.