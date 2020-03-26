Кремль уточнил, какие профессии продолжат работать в нерабочую неделю

Указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Распоряжение также не касается организаций, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости.

В пресс-службе Кремля сообщили, что органы государственной и региональной власти, а также средства массовой информации должны определить необходимую для их работы численность сотрудников с 30 марта по 3 апреля.

Решение также не затронет те организации, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также осуществляют экстренные ремонтные работы.

Накануне Путин в ходе обращения к гражданам в связи с пандемией нового коронавируса объявил о нерабочей неделе в России с сохранением зарплат. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.