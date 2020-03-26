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1:20   26 Марта 2020
Армия

Французские войска покинули Ирак и эвакуировали авиабазу международной коалиции

Французские войска покинули Ирак и эвакуировали авиабазу международной коалиции

Французские войска покинули территорию Ирака и эвакуировали авиабазу международной коалиции во главе с США, сообщает Иракское агентство новостей со ссылкой на пресс-секретаря командующего иракской армии генерал-лейтенанта Абдель Карима Халафа.

Халаф заявил, что Франция заключила с иракским правительством договор, согласно котрому вынуждена покинуть территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС.

Комитет по обороне и безопасности парламента Ирака сообщал в феврале, что США и международная коалиция прекратили свои операции в Ираке и ведут подготовку к эвакуации войск из страны.

Телеканал Al Jazeera в то же время заявлял о том, что французские, немецкие и австралийские силы отправили в Объединенное командование иракской армии запросы на подготовку своих армейских подразделений к выводу из Ирака.

 

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Автор: Яна Либерман
#сша #франция #ирак

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