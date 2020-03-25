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23:54   25 Марта 2020
Общество

Власти Подмосковья закрыли ТРЦ и аттракционы из-за коронавируса

Власти Подмосковья закрыли ТРЦ и аттракционы из-за коронавируса

Массовые мероприятия в парках, торгово-развлекательных центрах и на аттракционах приостановили в Подмосковье из-за коронавируса.

Губернатор региона постановил в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации ЧС приостановить проведение на территории региона действие досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

В документе также говорится, что оказание соответствующих услуг в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан временно приостановлено.

В исключение вошли как индивидуальные прогулки по парку, так и с семьей.

 

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Автор: Борис Нестеров
#подмосковье #карантин #коронавирус

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