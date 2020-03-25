Очередная смерть турецкого военного зафиксирована в сирийской Хасаке

Тело старшего капрала ВС Турции Умита Угдюля найдено без признаков жизни на территории сирийской провинции Хасака. Таким образом, это четвертая смерть турецкого военного в САР.

Информация об этом была размещена на сайте информационного ресурса Pervasız, однако вскоре портал был заблокирован. Сообщается, что труп военнослужащего обнаружили в минувший вторник примерно в 05:00 утра в городе Рас аль-Айн.

Турецкое руководство вооруженных сил выдвинуло версию о суициде, однако, по данным источников в социальных сетях, менее чем два месяца назад погибший женился, вследствие чего предположения о самоубийстве кажутся неправдоподобными. В Сети высказывают мнение о преднамеренном сокрытии причин смерти военного для утаивания информации о боевых потерях в Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей информировало о гибели сержанта турецкой армии Сезайи Атабея, который скончался, согласно предоставленным сведениям, от сердечного приступа. Следом были убиты еще двое военнослужащих при проведении патрулирования трассы М4 в результате вооруженного нападения группой неизвестных.