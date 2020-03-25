Военные РФ продолжают патрулирование в Сирии, соблюдая Меморандум о взаимопонимании

Военные РФ прошли по маршрутам патрулирования в сирийских провинциях Алеппо и Хасака.

Российские военные продолжают патрулирование территорий на севере Сирии, которое призвано обезопасить местное население от произвола курдских радикалов. Об этом сообщает контр-адмирал Олег Журавлев, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике в среду, 25 марта.

Патрулирование прошло в провинциальных районах Алеппо по маршрутам: Аджами – Джами – Маисра – Халед-Эль-Хиджан – Делиафар – Хирбет-Нафах – Бозгекли – Курд-Тахтани – Кубаб-Бейния – Хирет-Эль-Хисан – Авшария – Хирет-Эль-Хисан – Телль-Ясти – северо-восточная окраина Мембидж – восточная окраина Мембидж – Неведжи-Кебира – Кабер-Кебир – Хамир-Лабда – Харуфия-Кебир – Эль-Бира – Абу-Эль-Кахф – Тлейла – Мешерфа – Эль-Хутта – Аджами; Аджами – Козджали-Кебир – Абу-Эль-Кахф – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Умм-Эс-Сафа – Зуб-Альбин – Аджами.

Также военные РФ проинспектировали обстановку в сирийской провинции Хасака: Камишлия – Мабрук – Камишлия; Камишлия – Думдум – Музан – санджак – Саадун – Гундур – Марит-Джаталь – Милия – Кирри-Толо-Тахтани – хирбет-кей – Гир-Хисар – Кафхия – Телль-арус – Сальман-паг – Кочек – Гир-Эйш – Санджак-Саадун – Семетек-фаукани – Музан – Думдум – Камишлия.

Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту: Метрас – Айн-иса – Махмудли – Айн-Иса – аэродром Квайрес – аэродром Метрас.