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22:27   25 Марта 2020
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Истребитель Су-27 упал в Черное море при проведении планового полета

Истребитель Су-27 упал в Черное море при проведении планового полета

Советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения потерпел крушение в акватории Черного моря вечером в среду. Пилота ищут.

Истребитель Су-27 потерпел крушение в акватории Черного моря во время планового полета. Об этом в среду вечером, 25 марта, сообщили в Минобороны РФ. Поиск летчика затруднен из-за сложных погодных условий.

В ведомстве добавили, что противолодочный корабль, самолет Ан-26, вертолет Ми-8, а также гражданские суда отправились на поиски летчика Су-27 в район, где был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка.

Причины и обстоятельства случившегося будут установлены позднее.

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Автор: Юлия Яковлева
#крушение #минобороны рф #су-27

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