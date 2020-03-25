Истребитель Су-27 упал в Черное море при проведении планового полета

Советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения потерпел крушение в акватории Черного моря вечером в среду. Пилота ищут.

Истребитель Су-27 потерпел крушение в акватории Черного моря во время планового полета. Об этом в среду вечером, 25 марта, сообщили в Минобороны РФ. Поиск летчика затруднен из-за сложных погодных условий.

В ведомстве добавили, что противолодочный корабль, самолет Ан-26, вертолет Ми-8, а также гражданские суда отправились на поиски летчика Су-27 в район, где был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка.

Причины и обстоятельства случившегося будут установлены позднее.