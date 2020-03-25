Депутат ЗакСа Четырбок уличил своих коллег Вишневского и Амосова в популизме

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок обвинил своих коллег Бориса Вишневского, Михаила Амосова и Максима резника в оголтелом популизме и погоней за "хайпом".

Корреспондент издания "Невские новости" побеседовал с помощником Дениса Четырбока Ростиславом Сериковым, который поделился, что ссора произошла во время обсуждения возможной легализации экскурсий на крышах на пленарном заседании городского парламента. Однако вышеупомянутые депутаты решили в очередной раз "хайпануть" и перешли к обсуждению переноса даты голосования по поправкам к Конституцию России из-за коронавируса.

Сериков заявил, что выступающий “как бы за народ" Амосов часто осуждает предложенные жителями Петербурга инициативы. Вишневский в свою очередь никакой конкретики не несет в ходе своих выступлений в ЗакСе. По словам депутата, они только критикуют работу органа, привлекая к себе внимание.

Помощник главы комитета по законодательству считает, что Четырбок с трибуны аргументировано обвинил депутатов в бездействии. Например, тот же Вишневский за три года своей деятельности сумел разработать всего семь законопроектов, из них большинство были сделаны в соавторстве.

"Если разделить это число на количество дней трех лет, то получается, Вишневский разработал 0,3% проекта в месяц. Это такой замечательный КПД Бориса Вишневского. У Амосова статистика еще хуже", — заявил Сериков.

Более того, они даже не нашли, что ответить на эту критику. Резник, Вишневский и Амосов выходят на трибуну не для того, чтобы внести конкретное предложение или законодательную инициативу для благополучия петербуржцев, а чтобы просто "вслепую пожурить власть" и поговорить на какие-то общие темы, подчеркнул Сериков.