ЛНА взяла в плен сирийского наемника ПНС, участвовавшего в атаке на армию Хафтара

Режим перемирия, объявленный ЛНА 12 января , в очередной раз нарушен. Триполи в очередной раз стал эпицентром военных действий, сообщают местные жители в соцсети Facebook. Один из сторонников так называемой ПНС был пленен.

25 марта соцсети мирных жителей столицы Ливии пополнились горячими новостями: режим перемирия, объявленный ранее ЛНА, был в очередной раз нарушен. На этот раз военные действия произошли в районе Горджи в Триполи.

Один из сирийских боевиков, выступающий на стороне так называемой ПНС Ливии, был пленен Ливийской национальной армией. На аккаунте отдела военной информации ЛНА опубликовано видео, где пленный рассказал о своем ранении двумя неделями ранее и об отсутствии какой-либо помощи со стороны так называемой ПНС Ливии.