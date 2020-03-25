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21:08   25 Марта 2020
Политика

ЛНА взяла в плен сирийского наемника ПНС, участвовавшего в атаке на армию Хафтара

ЛНА взяла в плен сирийского наемника ПНС, участвовавшего в атаке на армию Хафтара

Режим перемирия, объявленный ЛНА 12 января , в очередной раз нарушен. Триполи в очередной раз стал эпицентром военных действий, сообщают местные жители в соцсети Facebook. Один из сторонников так называемой ПНС был пленен.

25 марта соцсети мирных жителей столицы Ливии пополнились горячими новостями: режим перемирия, объявленный ранее ЛНА, был в очередной раз нарушен. На этот раз военные действия произошли в районе Горджи в Триполи.

Один из сирийских боевиков, выступающий на стороне так называемой ПНС Ливии, был пленен Ливийской национальной армией. На аккаунте отдела военной информации ЛНА опубликовано видео, где пленный рассказал о своем ранении двумя неделями ранее и об отсутствии какой-либо помощи со стороны так называемой ПНС Ливии.

"ПНС продолжает сотрудничать с Анкарой на регулярной основе, получая оттуда партии оружия", — сообщает ФАН.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #триполи #лна #пнс

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