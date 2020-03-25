Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец сообщил, что оглашение реальных потерь в Ливии может привести к военному перевороту в Турции.

Турецкие солдаты до сих пор десятками продолжают погибать на территории Ливии, предоставляя военную помощь преступному Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Несмотря на это Реджеп Тайип Эрдоган старается утаивать большие потери, боясь внутриполитических последствий.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец заявил в беседе с корреспондентом ФАН, что Турция продолжает вмешиваться во внутренние дела Ливии. Первоначально на территории Ливии было около тысячи турецких солдат, позднее ливийская армия сообщила, что их более двух тысяч. Анкара поставляет ПНС Ливии оружие.

"Военные инструкторы" Эрдогана не довольствуются подготовкой боевиков ПНС, но и лично в них участвуют. Один из жителей ливийской столицы сообщил о телах более 50 погибших наемников и турецких военных, вывезенных на территорию аэродрома Митига за последние несколько дней.

Баранец уверен, что Эрдоган рискует, встревая в конфликты в Ливии и САР. Он считает, что президентом движут имперские амбиции, что может привести к серьезным последствиям. Как для него самого, так и для всей Турции.