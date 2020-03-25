Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Губернатор Подмосковья сообщил о приобретенных аппаратах ИВЛ для больных коронавирусом

Губернатор Подмосковья сообщил о приобретенных аппаратах ИВЛ для больных коронавирусом

 Российский бизнес получил таблетку от коронавируса

Российский бизнес получил таблетку от коронавируса
Депутат ЗакСа Четырбок уличил своих коллег Вишневского и Амосова в популизме

Депутат ЗакСа Четырбок уличил своих коллег Вишневского и Амосова в популизме

 ЛНА взяла в плен сирийского наемника ПНС, участвовавшего в атаке на армию Хафтара

ЛНА взяла в плен сирийского наемника ПНС, участвовавшего в атаке на армию Хафтара
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
Губернатор Подмосковья сообщил о приобретенных аппаратах ИВЛ для больных коронавирусом

Губернатор Подмосковья сообщил о приобретенных аппаратах ИВЛ для больных коронавирусом

 Российский бизнес получил таблетку от коронавируса

Российский бизнес получил таблетку от коронавируса
Депутат ЗакСа Четырбок уличил своих коллег Вишневского и Амосова в популизме

Депутат ЗакСа Четырбок уличил своих коллег Вишневского и Амосова в популизме

 ЛНА взяла в плен сирийского наемника ПНС, участвовавшего в атаке на армию Хафтара

ЛНА взяла в плен сирийского наемника ПНС, участвовавшего в атаке на армию Хафтара
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
20:49   25 Марта 2020
Политика

Представители Минздрава Сирии заявили о трех новых случаях заражения коронавирусом

Представители Минздрава Сирии заявили о трех новых случаях заражения коронавирусом

Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией были выявлены на территории Сирии, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Представители Минздрава Сирии отметили, что все трое новых заразившихся были отправлены на карантин в пригород Хомса Ад-Двейре.

Во всем мире было выявлено более 438 тыс. случаев заражения коронавирусом, 19,7 инфицированных скончались от опасного заболевания. Более 108 тысяч человек полностью излечились.

Российская сторона поддержала и присоединилась к призыву генсека ООН Антониу Гутерриша о прекращении всех вооруженных конфликтов в мире в связи со стремительным распространением опасного заболевания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #заражение #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...