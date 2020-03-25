Представители Минздрава Сирии заявили о трех новых случаях заражения коронавирусом
Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией были выявлены на территории Сирии, сообщает Министерство здравоохранения страны.
Представители Минздрава Сирии отметили, что все трое новых заразившихся были отправлены на карантин в пригород Хомса Ад-Двейре.
Во всем мире было выявлено более 438 тыс. случаев заражения коронавирусом, 19,7 инфицированных скончались от опасного заболевания. Более 108 тысяч человек полностью излечились.
Российская сторона поддержала и присоединилась к призыву генсека ООН Антониу Гутерриша о прекращении всех вооруженных конфликтов в мире в связи со стремительным распространением опасного заболевания.