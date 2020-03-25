ФАН уличил Васильеву в очередном фейке на тему пандемии COVID-19 в РФ

Полиция начала проверку в отношении лидера профсоюза "Альянса врачей" по делу о распространении ложных слухов в условиях пандемии.

Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, в отношении которой правоохранительное ведомство проводит проверку в связи с распространением слухов о коронавирусе, продолжает нагнетать обстановку, спекулируя темой пандемии. Поводом для проведения проверки Васильевой стало видеообращение к медикам, мобилизованным на борьбу с «якобы внебольничной пневмонией». Профсоюзный деятель нагнетала панику, обвиняя власти в сокрытии информации. Васильева требовала от врачей признаний о сложившейся ситуации, и призвала их отказываться работать без средств защиты, намекая на недостаточное обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Фейк Васильевой и «Альянса врачей»

Все сказанное Васильевой подпадает под распространение ложных слухов и стало основанием для проведения проверки полицией. В своем стремлении поймать «хайп» и повысить свои рейтинги резонансной теме, «Альянс врачей» и лично Васильева забыли о последствиях своих действий. На фоне тревожно информации о распространении вируса в других странах, у россиян возникают опасения, которые могут вылиться во всеобщую панику.

Согласно ч.9 ст. 13.15 КоАП распространение гражданами в информационно-телекоммуникационных сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», создавшей угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка либо помех работе объектов жизнеобеспечения, наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

Профсоюз использовал тему с пандемией для необоснованной критики властей, которые принимают все меры необходимые для предотвращения распространения вирусной инфекции. Васильева призывала население выражать недовольство и саботировать работу. Ссылаясь на статью РБК «Руководство поликлиники Минобороны поручило медперсоналу шить себе маски», Васильева через группу «Альянса врачей» во «ВКонтакте» решила оправдаться, намекая, что озвученная ей информация подтвердилась в статье.

Необходимо тщательно проверить предоставленные РБК сведения о распоряжении для медиков 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны самостоятельно создавать защитные маски. Ведь по официальной информации от Минобороны, ведомство не нуждалось в лекарственных аппаратах и СИЗ для борьбы с инфекцией. Но даже этот факт не подтверждает слухи, распространяемые Васильевой.

Руководитель профсоюза, призванный поддерживать медиков и повышать уровень медобслуживания в стране, настойчиво раздувает шумиху на теме коронавируса и начатой в отношении нее проверки. За всем этим прослеживается четкая цель, которая заключается в сборе и использовании PR-дивидендов в корыстных целях. «Альянсу врачей» нужны резонансные инциденты. В условиях мировой обеспокоенности стремительно развивающейся пандемии, подтасовывать факты и нагнетать панические настроения в обществе — значит спекулировать на душевном равновесии и здоровье россиян.