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20:29   25 Марта 2020
Политика

Трое украинских правоохранителей заражены COVID-19

Трое украинских правоохранителей заражены COVID-19

Трое украинских нацгвардейцев доставлены в госпиталь в городе Константиновка. Все они контактировали с заразившимся коронавирусом бойцом 50-го полка Нацгвардии Украины. Сейчас росгвардейцы находятся в карантине.

Волонтеры отмечают, что госпитализированные служат в Покровке. Как сообщили украинские Telegram-каналы, заразившихся военнослужащих отправляют в полевой госпиталь EMEDS в Константиновке. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Украинское командование тщательно скрывает случаи заражения коронавирусом. В госпитале Константиновки инфицированных оформляют как получивших боевые ранения. Сейчас на лечении находятся пятеро военных.

В среду правительство Украины приняло решение о введении режима ЧС на всей территории страны. Кроме того, принято решение о продлении карантина на Украине до 24 апреля. Изначально карантинный режим вводился до 8 апреля.

Сейчас на Украине не работают школы, отменены все массовые мероприятия, в Киеве не работает метро.

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Автор: Илья Романович
#украина #карантин #нацгвардия #коронавирус

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