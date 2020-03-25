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20:21   25 Марта 2020
Политика

Собянин считает необходимым закрыть рестораны и кафе в нерабочую неделю

Собянин считает необходимым закрыть рестораны и кафе в нерабочую неделю

Мэр столицы Сергей Собянин считает необходимым закрыть все рестораны и кафе в Москве в нерабочую неделю в связи с распространением коронавируса.

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в нерабочую неделю кафе и рестораны в Москве должны быть закрыты в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Кроме того, мэр Москвы распорядился с 26 марта отменить все массовые мероприятия в помещениях и на открытом воздухе. Об этом сообщается на сайте мэра. 

Приостановят работу библиотеки, ночные клубы и игровые комнаты. Также не будут работать кинотеатры, детские развлекательные центры, парки аттракционов.

Под запрет попали акции промоутеров и занятия аниматоров с детьми. 

Собянин напомнил, что с 26 марта все граждане старше 65 лет должны самоизолироваться. 

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #собянин #коронавирус

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