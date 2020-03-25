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19:46   25 Марта 2020
Общество

Губернатор Подмосковья сообщил о приобретенных аппаратах ИВЛ для больных коронавирусом

Губернатор Подмосковья сообщил о приобретенных аппаратах ИВЛ для больных коронавирусом

Московская область закупила около 550 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и готова принимать дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал, что в Московской области есть 2700 инфекционных коек, которые можно оборудовать всем необходимым для лечения пневмонии. В Звенигородском центре с 20 марта идет капитальный ремонт: все объекты в нем должны быть сданы до 4-5 апреля. Сообщается, что к этому времени нужно своевременно поставить оборудование для лечения заболеваний легких, передает телеканал "360".

Губернатор добавил, что и в других подмосковных городах сейчас подготавливают медицинские учреждения, чтобы предоставить своевременную и качественную помощь всем, кто в ней будет нуждаться. На сегодняшний день в Московской области 41 человек заразился коронавирусом, семеро из них уже выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется ежедневно.  

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Автор: Яна Либерман
#россия #эпидемия #коронавирус

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