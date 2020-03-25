Путин отменил поездку в Петербург, встреча с предпринимателями состоится в Москве

Президент России Владимир Путин принял решение отменить поездку в Петербург. Встреча с предпринимателями состоится в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Поездка президента РФ Владимира Путина в Петербург, запланированная на четверг, не состоится. Однако встреча с предпринимателями все же состоится, но в Москве.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 26 марта Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в режиме видеоконференции.

Отметим, российский лидер 25 марта выступил с обращением к гражданам РФ, в ходе которого сообщил о мерах для поддержания населения и экономики РФ на фоне пандемии коронавируса и заявил о переносе Всероссийского голосования по поправке в Конституцию на более позднюю дату.