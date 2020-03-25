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Российский бизнес получил таблетку от коронавируса
Представители Минздрава Сирии заявили о трех новых случаях заражения коронавирусом

Представители Минздрава Сирии заявили о трех новых случаях заражения коронавирусом

 Трое украинских правоохранителей заражены COVID-19

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19:37   25 Марта 2020
Политика

Путин отменил поездку в Петербург, встреча с предпринимателями состоится в Москве

Путин отменил поездку в Петербург, встреча с предпринимателями состоится в Москве

Президент России Владимир Путин принял решение отменить поездку в Петербург. Встреча с предпринимателями состоится в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Поездка президента РФ Владимира Путина в Петербург, запланированная на четверг, не состоится. Однако встреча с предпринимателями все же состоится, но в Москве.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 26 марта Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в режиме видеоконференции.

Отметим, российский лидер 25 марта выступил с обращением к гражданам РФ, в ходе которого сообщил о мерах для поддержания населения и экономики РФ на фоне пандемии коронавируса и заявил о переносе Всероссийского голосования по поправке в Конституцию на более позднюю дату. 

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Автор: Илья Романович
#путин #песков #петербург

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