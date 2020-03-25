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 Российский бизнес получил таблетку от коронавируса

Российский бизнес получил таблетку от коронавируса
Представители Минздрава Сирии заявили о трех новых случаях заражения коронавирусом

Представители Минздрава Сирии заявили о трех новых случаях заражения коронавирусом

 Трое украинских правоохранителей заражены COVID-19

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19:27   25 Марта 2020
Политика

Два пациента с коронавирусом скончались в Москве

Два пациента с коронавирусом скончались в Москве

Медики сообщили о смерти двух пожилых пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Скончались 88-летний и 73-летний мужчины. Коронавирус у них был выявлен при жизни.

Медики сообщили, что у обоих пациентов была диагностирована пневмония, имелись сопутствующие патологии. 

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России напоминает пожилым гражданам о необходимости строго соблюдать режим самоизоляции. Эти меры также должны соблюдать граждане, страдающие хроническими заболеваниями. 

На сегодняшний день в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек уже вылечились и выписались из больниц. 

Президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к гражданам объявил следующую неделю нерабочей. Заработная плата будет сохранена. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #погибшие #коронавирус

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