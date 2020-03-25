Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Губернатор Подмосковья сообщил о приобретенных аппаратах ИВЛ для больных коронавирусом

Губернатор Подмосковья сообщил о приобретенных аппаратах ИВЛ для больных коронавирусом

 Российский бизнес получил таблетку от коронавируса

Российский бизнес получил таблетку от коронавируса
Представители Минздрава Сирии заявили о трех новых случаях заражения коронавирусом

Представители Минздрава Сирии заявили о трех новых случаях заражения коронавирусом

 Трое украинских правоохранителей заражены COVID-19

Трое украинских правоохранителей заражены COVID-19
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
Губернатор Подмосковья сообщил о приобретенных аппаратах ИВЛ для больных коронавирусом

Губернатор Подмосковья сообщил о приобретенных аппаратах ИВЛ для больных коронавирусом

 Российский бизнес получил таблетку от коронавируса

Российский бизнес получил таблетку от коронавируса
Представители Минздрава Сирии заявили о трех новых случаях заражения коронавирусом

Представители Минздрава Сирии заявили о трех новых случаях заражения коронавирусом

 Трое украинских правоохранителей заражены COVID-19

Трое украинских правоохранителей заражены COVID-19
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
19:21   25 Марта 2020
Политика

Прозападная НКО "Агора" под предлогом защиты прав мешает карантинным мерам

Прозападная НКО "Агора" под предлогом защиты прав мешает карантинным мерам

Правозащитная группа "Агора" (признана иноагентом в РФ) 19 марта сообщила об открытии штаба правовой информации на фоне ситуации с коронавирусом. Она предлагает "правовую помощь" гражданам, полагающим, что из-за пандемии их права на свободу нарушены.

Правозащитники уже успели вызвать шквал критики в свой адрес. Россияне в бескорыстность НКО слабо верят и задаются вопросом: как быть с правом на здоровье?

Правозащитники "Агоры" принимают россиян, пожаловавшихся на принудительную изоляцию и ограничение их свободного передвижения из-за пандемии коронавируса. Представители организации предлагают оказать помощь тем, кто не смог улететь за границу из-за отмены турпутевок, пишет Nation News.

Накануне "Агора" вступилась за сбежавших из Боткинской инфекционной больницы жительниц Петербурга Аллу Ильину и Анну Рыбакову. Их интересы представлял Виталий Черкасов. Он же защищал Виктора Филинкова, который состоял в запрещенной на территории РФ террористической организации "Сеть".

Ильина сбежала из медучреждения, сломав замок и обманув медиков, за что моментально прославилась в ряде либеральных СМИ. Впоследствии ее примеру последовали еще несколько человек. Правда, всех их быстро вернули на карантин, а Черкасов так и не сумел помочь.

Россияне негативно отреагировали на "правозащитную" деятельность "Агоры", поскольку организация под предлогом "защиты" мешает работе правительства РФ по борьбе с коронавирусом, уверен политолог Алексей Мухин. Делается это лишь для собственной раскрутки, а не из "заботы" о россиянах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#нко #агора #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...