Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправке в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе на более поздний срок даты Всероссийского голосования по вопросу внесения поправки в основной закон. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по изменениям в Конституцию в связи с распространением коронавируса. В пресс-службе Кремля сообщили, что Всероссийское голосование состоится в более поздний срок. Изначально планировалось провести голосование 22 апреля.

Во время обращения к гражданам 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что дату голосования по изменениям в основной закон решено перенести.