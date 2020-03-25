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Российский бизнес получил таблетку от коронавируса
Представители Минздрава Сирии заявили о трех новых случаях заражения коронавирусом

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19:21   25 Марта 2020
Политика

Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправке в Конституцию РФ

Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправке в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе на более поздний срок даты Всероссийского голосования по вопросу внесения поправки в основной закон. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по изменениям в Конституцию в связи с распространением коронавируса. В пресс-службе Кремля сообщили, что Всероссийское голосование состоится в более поздний срок. Изначально планировалось провести голосование 22 апреля. 

Во время обращения к гражданам 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что дату голосования по изменениям в основной закон решено перенести. 

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Автор: Василий Пименов
#путин #указ #конституция

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