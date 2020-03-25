Малькевич призвал СК РФ возбудить уголовное дело о похищении россиян

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по факту похищения двух россиян на территории Ливии.

Руководитель фонда призывает СК РФ возбудить уголовное дело после похищения в Ливии двух граждан России, социологов — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Соответствующее обращение было опубликовано на официальном сайте ФЗНЦ.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, россияне незаконно удерживаются в частной ливийской тюрьме "Митига", в отношении организаторов этого Малькевич просит принять жесткие меры наказания. Также в заявлении фонда указываются имена ключевых преступников, которые виновны в удержании россиян, среди них — глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, лидер группировки RADA Абд аль-Рауф, руководитель Высшего государственного совета ПНС Ливии Халед Аль-Мишри, глава "МВД" оккупационного режима Фатхи Башага. Также среди причастных к похищению россиян ФЗНЦ отмечает начальника управления безопасности посольства Соединенных Штатов Америки в Тунисе Рэймонда Мэттокса.

17 мая 2019 года в столице Ливии, Триполи, были похищены социологи российского НКО "Фонд защиты национальных ценностей" Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они занимались в Ливии социологическими исследованиями и имели все необходимые разрешения и одобрения от представителей Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Однако позже боевики RADA поместили похищенных сотрудников ФЗНЦ в частную тюрьму "Митига".