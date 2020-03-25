Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российский бизнес получил таблетку от коронавируса

Российский бизнес получил таблетку от коронавируса

 Малькевич призвал СК РФ возбудить уголовное дело о похищении россиян

Малькевич призвал СК РФ возбудить уголовное дело о похищении россиян
Индия предпочтет российские МиГ-35 французским аналогам

Индия предпочтет российские МиГ-35 французским аналогам

 Гутерриш рассказал о гуманитарном плане ООН для спасения от коронавируса

Гутерриш рассказал о гуманитарном плане ООН для спасения от коронавируса
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
Российский бизнес получил таблетку от коронавируса

Российский бизнес получил таблетку от коронавируса

 Малькевич призвал СК РФ возбудить уголовное дело о похищении россиян

Малькевич призвал СК РФ возбудить уголовное дело о похищении россиян
Индия предпочтет российские МиГ-35 французским аналогам

Индия предпочтет российские МиГ-35 французским аналогам

 Гутерриш рассказал о гуманитарном плане ООН для спасения от коронавируса

Гутерриш рассказал о гуманитарном плане ООН для спасения от коронавируса
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
18:45   25 Марта 2020
Общество

Малькевич призвал СК РФ возбудить уголовное дело о похищении россиян

Малькевич призвал СК РФ возбудить уголовное дело о похищении россиян

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по факту похищения двух россиян на территории Ливии.

Руководитель фонда призывает СК РФ возбудить уголовное дело после похищения в Ливии двух граждан России, социологов  — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Соответствующее обращение было опубликовано на официальном сайте ФЗНЦ.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, россияне незаконно удерживаются в частной ливийской тюрьме "Митига", в отношении организаторов этого Малькевич просит принять жесткие меры наказания. Также в заявлении фонда указываются имена ключевых преступников, которые виновны в удержании россиян, среди них — глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, лидер группировки RADA Абд аль-Рауф, руководитель Высшего государственного совета ПНС Ливии Халед Аль-Мишри, глава "МВД" оккупационного режима Фатхи Башага. Также среди причастных к похищению россиян ФЗНЦ отмечает начальника управления безопасности посольства Соединенных Штатов Америки в Тунисе Рэймонда Мэттокса.

17 мая 2019 года в столице Ливии, Триполи, были похищены социологи российского НКО "Фонд защиты национальных ценностей" Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они занимались в Ливии социологическими исследованиями и имели все необходимые разрешения и одобрения от представителей Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Однако позже боевики RADA поместили похищенных сотрудников ФЗНЦ в частную тюрьму "Митига".

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#ск рф #ливия #малькевич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...