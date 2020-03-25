Индия предпочтет российские МиГ-35 французским аналогам

Индия сменит производителя авиалайнеров с французских истребителей Rafaele на российские МиГ-35. Перевооружение связано с увеличением темпов распространения коронавирусной инфекции в Европе, что привело к закрытию производства во Франции.

Французская компания “Dassault Aviation” была вынуждена прекратить производство истребителей “Rafaele” из-за чрезвычайного положения, объявленного во Франции в связи с коронавирусом.

“Поставка самолетов “Rafale” из Франции в Индию в рамках заключенного в сентябре 2016 года контракта будет перенесена по срокам”, — сообщает Военное Дело.

Чтобы не терять время из-за сложностей, вызванных пандемией COVID-19, Индия решила воспользоваться коммерческим предложением России на поставку более сотни истребителей МиГ-35. Если власти Индии не захотят переносить сроки перевооружения воздушных сил, что более вероятно, сделка состоится.

Заслуженный военный лётчик России Владимир Попов ранее заявил, что новейшие истребители МиГ-35 это техника высокого класса и новое слово в авиации, сообщает RT.