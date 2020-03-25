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17:34   25 Марта 2020
Политика

Гутерриш рассказал о гуманитарном плане ООН для спасения от коронавируса

Гутерриш рассказал о гуманитарном плане ООН для спасения от коронавируса

ООН запускает план по борьбе с коронавирусом. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, будут проведены мероприятия на общую сумму в два миллиарда долларов.

Организация объединенных наций объявила о запуске гуманитарного плана по борьбе с пандемией коронавируса в развивающихся государствах. План стоимостью в два миллиарда долларов необходим для защиты здоровья миллионов людей и предотвращения повторной пандемии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время видеоконференции. Об этом пишет ТАСС

В развивающиеся страны будут поставляться средства медицинского назначения. Также планируется "оснащение лагерей временного размещения сантехническими установками для мытья рук".

ООН также готовит информационные кампании, цель которых - разъяснение методов защиты от заражения. В Африке, Азии и Латинской Америке будут курсировать самолеты и транспортные хабы для доставки гуманитарных работников в регионы, где необходима помощь населению. 

Отметим, на сегодняшний день более 438 тысяч человек в мире заражены коронавирусной инфекцией. 19,7 тысячи погибли. 

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Автор: Юлия Яковлева
#оон #гутерриш #коронавирус

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