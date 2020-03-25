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17:27   25 Марта 2020
Общество

Митинги КПРФ во время коронавируса могут быть преднамеренной провокацией

Митинги КПРФ во время коронавируса могут быть преднамеренной провокацией

Митинги КПРФ, проведенные в период распространения коронавируса, осуждает политолог Наталия Елисеева. Она считает, что они вредят российскому обществу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении коронавируса в России 11 марта. Были предприняты меры безопасности по всему миру, запретили проводить массовые мероприятия, всем рекомендовалось по возможности уйти на карантин и сидеть дома.

Но члены партии КПРФ, несмотря на ситуацию с эпидемией, продолжили проводить свои акции, подвергая риску жизни граждан и не обращая внимания на все меры предосторожности. Один из последних митингов на тему годовщины референдума о сохранении СССР был проведен 17 марта. Большинство коммунистов — пожилые люди, которые находятся в группе риска в связи с эпидемией COVID-19, что говорит о безответственности КПРФ.

Митинги КПРФ, проведенные в период распространения коронавируса, осуждает политолог Наталия Елисеева. Она считает, что такие акции вредят российскому обществу.

"Глупость это или преднамеренный акт — уже не так важно", — резюмировала политолог.

Елисеева в беседе с iReactor рассказала, что часть оппозиции безразлично относится к своим людям и готова жертвовать ими ради своих политических амбиций. Она также добавила, что такое поведение оппозиционеров вполне закономерно.

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Автор: Ирина Большунова
#кпрф #елисеева #коронавирус

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