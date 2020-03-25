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17:23   25 Марта 2020
Политика

Политолог Осташко обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России

Политолог Осташко обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России

Россия должна обезопасить себя от попыток ОБСЕ вмешаться во внутренние дела страны, заявил политический аналитик Руслан Осташко.

Сообщение, в котором меры Роскомнадзора по предотвращению распространения фейковой информации о COVID-19 были названы необоснованными, появилось на сайте ОБСЕ во вторник, 24 марта.

Таким образом, по мнению главреда интернет-издания Politrussia Руслана Осташко, Запад вновь пытается оказать влияние на РФ, используя ситуацию с пандемией коронавируса в мире, передает Nation News. При этом европейские страны и организации предпочитают не замечать нарушения, которые происходят "у них под носом".

"Им нужно обратить внимание на то, что происходит у них под носом в самой Европе и в той же Украине, когда пенсионеров называют "трупами" и считают, что нет смысла тратить деньги на пожилых людей", – заявил эксперт. 

Россия, в свою очередь, делает все возможное, чтобы бороться c заболеванием, а также с истерией вокруг него в некоторых СМИ. Для распространителей фейков в сети Осташко предложил ввести повышенный уровень ответственности, вплоть до тюремного заключения. 

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Автор: Руслан Неглинный
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