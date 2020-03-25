Политолог Осташко обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России

Россия должна обезопасить себя от попыток ОБСЕ вмешаться во внутренние дела страны, заявил политический аналитик Руслан Осташко.

Сообщение, в котором меры Роскомнадзора по предотвращению распространения фейковой информации о COVID-19 были названы необоснованными, появилось на сайте ОБСЕ во вторник, 24 марта.

Таким образом, по мнению главреда интернет-издания Politrussia Руслана Осташко, Запад вновь пытается оказать влияние на РФ, используя ситуацию с пандемией коронавируса в мире, передает Nation News. При этом европейские страны и организации предпочитают не замечать нарушения, которые происходят "у них под носом".

"Им нужно обратить внимание на то, что происходит у них под носом в самой Европе и в той же Украине, когда пенсионеров называют "трупами" и считают, что нет смысла тратить деньги на пожилых людей", – заявил эксперт.

Россия, в свою очередь, делает все возможное, чтобы бороться c заболеванием, а также с истерией вокруг него в некоторых СМИ. Для распространителей фейков в сети Осташко предложил ввести повышенный уровень ответственности, вплоть до тюремного заключения.