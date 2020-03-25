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16:39   25 Марта 2020
Политика

Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан

Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам 25 марта предложил предусмотреть перерыв в выплатах для граждан, имеющих ипотечные или потребительские кредиты.

Президент Путин предложил предусмотреть ипотечные каникулы для граждан. Также российский лидер рекомендовал предоставить перерыв в выплатах для россиян, у которых есть потребительские кредиты.

Рассчитывать на приостановку выплат по кредитным продуктам могут граждане, доходы которых из-за ситуации с коронавирусом снизились более чем на 30 процентов. 

Также Владимир Путин предложил отсрочку по налогам малому и среднему бизнесу, кроме НДС. 

Российский лидер считает необходимым снизить страховые взносы с зарплат, которые выше МРОТ, с 30 до 15 процентов . 

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #ипотечные каникулы

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