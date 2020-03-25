Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам 25 марта предложил предусмотреть перерыв в выплатах для граждан, имеющих ипотечные или потребительские кредиты.

Президент Путин предложил предусмотреть ипотечные каникулы для граждан. Также российский лидер рекомендовал предоставить перерыв в выплатах для россиян, у которых есть потребительские кредиты.

Рассчитывать на приостановку выплат по кредитным продуктам могут граждане, доходы которых из-за ситуации с коронавирусом снизились более чем на 30 процентов.

Также Владимир Путин предложил отсрочку по налогам малому и среднему бизнесу, кроме НДС.

Российский лидер считает необходимым снизить страховые взносы с зарплат, которые выше МРОТ, с 30 до 15 процентов .