Путин заявил о дополнительных выплатах для семей с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие три месяца семьи, которые имеют право на материнский капитал, будут получать дополнительно по пять тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие три месяца семьи, которые имеют право на материнский капитал, будут получать выплаты по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка.

По словам президента, в условиях коронавируса органы власти будут продолжать работу. Также работать будут больницы, городской и междугородний транспорт.

Президент дал поручение российскому правительству ускорить принятие решений по выплатам семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

25 марта президент РФ выступил с обращением к гражданам, рассказав о мерах, которые примет государство для поддержания экономики в условиях пандемии коронавируса.