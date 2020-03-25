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Гутерриш рассказал о гуманитарном плане ООН для спасения от коронавируса

Гутерриш рассказал о гуманитарном плане ООН для спасения от коронавируса

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16:34   25 Марта 2020
Политика

Путин заявил о дополнительных выплатах для семей с детьми

Путин заявил о дополнительных выплатах для семей с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие три месяца семьи, которые имеют право на материнский капитал, будут получать дополнительно по пять тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие три месяца семьи, которые имеют право на материнский капитал, будут получать выплаты по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка.

По словам президента, в условиях коронавируса органы власти будут продолжать работу. Также работать будут больницы, городской и междугородний транспорт. 

Президент дал поручение российскому правительству ускорить принятие решений по выплатам семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 

25 марта президент РФ выступил с обращением к гражданам, рассказав о мерах, которые примет государство для поддержания экономики в условиях пандемии коронавируса. 

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Автор: Василий Пименов
#путин #транспорт #медицина

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