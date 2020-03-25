Глава РФ поблагодарил медиков за помощь в сдерживании эпидемии COVID-19

Российский лидер выразил благодарность медицинским сотрудникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Благодаря деятельности российский врачей удается сдерживать распространение заболевания на территории страны, отметил глава государства во время обращения к нации. Путин выразил признательность медикам, которые, по его словам, действуют как "слаженный механизм" по борьбе с COVID-19.

На данный момент ситуация с коронавирусной инфекцией в стране находится под контролем. Об этом стало известно от зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой. По ее словам, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 658 случаев заражения COVID-19.