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16:33   25 Марта 2020
Общество

Глава РФ поблагодарил медиков за помощь в сдерживании эпидемии COVID-19

Глава РФ поблагодарил медиков за помощь в сдерживании эпидемии COVID-19

Российский лидер выразил благодарность медицинским сотрудникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Благодаря деятельности российский врачей удается сдерживать распространение заболевания на территории страны, отметил глава государства во время обращения к нации. Путин выразил признательность медикам, которые, по его словам, действуют как "слаженный механизм" по борьбе с COVID-19.

На данный момент ситуация с коронавирусной инфекцией в стране находится под контролем. Об этом стало известно от зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой. По ее словам, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 658 случаев заражения COVID-19.  

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #благодарность #врачи

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