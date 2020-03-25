Путин объявил следующую неделю нерабочей в РФ с сохранением заработной платы

Следующая неделя будет нерабочей для россиян с сохранением заработной платы, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Такая мера поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции в стране. Российский лидер призвал добросовестно следовать рекомендациям по нераспространению нового типа пневмонии. На фоне распространения заболевания, все пособия и льготы будут продлеваться без справок в течение шести месяцев, добавил глава государства.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Более 400 тысяч человек заразились COVID-19 в 181 стране мира, более 18 тысяч заразившихся скончались от заболевания. В РФ насчитывается всего 658 случаев заражения новым типом пневмонии, летальных исходов нет. Правительство РФ запустило специальный портал стопкоронавирус.рф, на котором можно ознакомиться со всеми санитарно-эпидемиологическими правилами, а также получить актуальную информацию о течении заболевания в России.