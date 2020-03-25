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16:29   25 Марта 2020
Политика

Правоохранители проверят связь Муратова с незаконными схемами обогащения

Правоохранители проверят связь Муратова с незаконными схемами обогащения

Федеральное агентство новостей выпустило расследование о теневых доходах главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратов в начале марта. Правоохранительные органы проверят информацию.

ФАН удалось выяснить, что гражданская жена Муратова владеет недвижимостью на 350 млн рублей. Зарплата главреда не столь велика. Женщина записана учредителем двух организаций, но их прибыль не превышает 260 тысяч рублей. Журналисты агентства обращались к Муратову за комментарием, однако он либо молчал, либо хамил.

Интерес правоохранителей к доходам Муратова обусловлен незаконными схемами обогащения, которые мог использовать журналист. Так считает российский публицист Армен Гаспарян.

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Автор: Яна Либерман
#правоохранительные органы #новая газета #муратов

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