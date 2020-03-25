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 Глава РФ поблагодарил медиков за помощь в сдерживании эпидемии COVID-19

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Гутерриш рассказал о гуманитарном плане ООН для спасения от коронавируса

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 Политолог Осташко обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России

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16:28   25 Марта 2020
Общество

Путин сообщил о переносе даты голосования по поправкам в Конституциию

Путин сообщил о переносе даты голосования по поправкам в Конституциию

Глава России сообщил о переносе даты Всероссийского голосования.

Президент России Владимир Путин сообщил о переносе Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. По заявлению президента перенести дату голосования необходимо на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.

По установленным данным, в Российской Федерации 658 зараженных новым коронавирусом, 29 из них полностью выздоровели от инфекции. Актуальная информация о распространении вируса в стране и о количестве инфицированных можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #карантин #обращение #коронавирус

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