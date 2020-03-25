Глава России сообщил о переносе даты Всероссийского голосования.

Президент России Владимир Путин сообщил о переносе Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. По заявлению президента перенести дату голосования необходимо на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.

По установленным данным, в Российской Федерации 658 зараженных новым коронавирусом, 29 из них полностью выздоровели от инфекции. Актуальная информация о распространении вируса в стране и о количестве инфицированных можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.