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Гутерриш рассказал о гуманитарном плане ООН для спасения от коронавируса

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16:28   25 Марта 2020
Политика

Путин рассказал об успехах РФ в сдерживании коронавируса

Путин рассказал об успехах РФ в сдерживании коронавируса

Россия делает все возможное, чтобы сдеражть массовое распространие коронавирусной инфекции, заявил глава РФ Владимир Путин.

РФ оказалась готова к сдерживанию "уханьского" вируса, заявил российский лидер. Однако избежать заражения российских граждан было невозможно, отметил Путин во время выступления перед нацией. В настоящее время, по его словам, руководство страны бросило все силы для предотвращения новых случаев заболевания. 

Так, в рамках борьбы с коронавирусом правительство РФ постановило временно закрыть все фитнес-центры, ночные клубы и детские развлекательные центры. Кроме того, в стране усилено производство одноразовых защитных масок.  

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #обращения #коронавирус

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