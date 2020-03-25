Путин рассказал об успехах РФ в сдерживании коронавируса

Россия делает все возможное, чтобы сдеражть массовое распространие коронавирусной инфекции, заявил глава РФ Владимир Путин.

РФ оказалась готова к сдерживанию "уханьского" вируса, заявил российский лидер. Однако избежать заражения российских граждан было невозможно, отметил Путин во время выступления перед нацией. В настоящее время, по его словам, руководство страны бросило все силы для предотвращения новых случаев заболевания.

Так, в рамках борьбы с коронавирусом правительство РФ постановило временно закрыть все фитнес-центры, ночные клубы и детские развлекательные центры. Кроме того, в стране усилено производство одноразовых защитных масок.