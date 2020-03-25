Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Митинги КПРФ во время коронавируса могут быть преднамеренной провокацией

Митинги КПРФ во время коронавируса могут быть преднамеренной провокацией

 Глава РФ поблагодарил медиков за помощь в сдерживании эпидемии COVID-19

Глава РФ поблагодарил медиков за помощь в сдерживании эпидемии COVID-19
Гутерриш рассказал о гуманитарном плане ООН для спасения от коронавируса

Гутерриш рассказал о гуманитарном плане ООН для спасения от коронавируса

 Политолог Осташко обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России

Политолог Осташко обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
Митинги КПРФ во время коронавируса могут быть преднамеренной провокацией

Митинги КПРФ во время коронавируса могут быть преднамеренной провокацией

 Глава РФ поблагодарил медиков за помощь в сдерживании эпидемии COVID-19

Глава РФ поблагодарил медиков за помощь в сдерживании эпидемии COVID-19
Гутерриш рассказал о гуманитарном плане ООН для спасения от коронавируса

Гутерриш рассказал о гуманитарном плане ООН для спасения от коронавируса

 Политолог Осташко обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России

Политолог Осташко обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
16:24   25 Марта 2020
Общество

Путин начал выступать с обращением к россиянам

Путин начал выступать с обращением к россиянам

Глава России начал свое обращение к гражданам России по вопросам коронавируса.

Путин начал свое обращение к гражданам России в режиме онлайн. Во время своего обращения Владимир Путин рассмотрит все вопросы по поводу пандемии коронавируса в стране.

Ранее глава государства провел совещание с Правительством РФ, на котором обсудили меры борьбы с COVID-19. По заявлению Владимира Путина власти занимаются проблемой распространения вируса из Китая в ежедневном режиме.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#путин #правительство #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...