Путин начал выступать с обращением к россиянам

Глава России начал свое обращение к гражданам России по вопросам коронавируса.

Путин начал свое обращение к гражданам России в режиме онлайн. Во время своего обращения Владимир Путин рассмотрит все вопросы по поводу пандемии коронавируса в стране.

Ранее глава государства провел совещание с Правительством РФ, на котором обсудили меры борьбы с COVID-19. По заявлению Владимира Путина власти занимаются проблемой распространения вируса из Китая в ежедневном режиме.