Россия укрепила международный авторитет в результате военной операции в Сирии

Успешная военная операция в Сирии стала еще одним шагом к развитию Вооруженных сил РФ, сообщает глава Минобороны Сергей Шойгу. Благодаря ей Россия подняла свой авторитет в глазах международного общества.

25 марта Сергей Шойгу, действующий глава Минобороны, с гордостью заявил об укреплении военной мощи России на мировой арене. Великолепно проведенная операция Вооруженных сил в Сирии стала мощным толчком развития для государства в военно-политической сфере, сообщает ФАН.

"Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов", — сообщил Шойгу.

Общий уровень боевого опыта военнослужащих значительно вырос, что не может не радовать главу Минобороны. Это обеспечивает России образ сильного государства.

21 марта международное авиасообщение Сирии было приостановлено в связи с пандемией COVID-19. 23 марта в стране был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.