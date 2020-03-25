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16:07   25 Марта 2020
Общество

Власти Красноярского края опровергли информацию о запрете выезда из региона

Власти Красноярского края опровергли информацию о запрете выезда из региона

Глава Красноярского края Александр Усс опроверг информацию в СМИ о запрете выезжать из региона из-за распространения коронавирусной инфекции.

Однако губернатор Красноярского края Александр Усс дал рекомендацию коллегам минимизировать командировки и выезды в другие регионы из-за коронавирусной инфекции.

Глава Красноярского края также предложил жителям региона по возможности отказаться от деловых поездок в другие города РФ, чтобы не способствовать распространению инфекции. Роспотребнадзор подтвердил пять случаев заболевания в Краснодарском крае. Трое уже выписаны из инфекционных больниц.

Александр Усс поручил руководителям важных и потенциально опасных объектов перевести сотрудников на удаленную форму работы (в том случае, если это возможно), а у работающих в привычном режиме ежедневно измерять температуру.

По официальным данным портала стопкоронавирус.рф, в России количество заболевших возросло до 658 человек. Сайт создан при поддержке правительства. 

 

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Автор: Илья Романович
#рф #красноярск #пандемия #коронавирус

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