Власти Красноярского края опровергли информацию о запрете выезда из региона

Глава Красноярского края Александр Усс опроверг информацию в СМИ о запрете выезжать из региона из-за распространения коронавирусной инфекции.

Однако губернатор Красноярского края Александр Усс дал рекомендацию коллегам минимизировать командировки и выезды в другие регионы из-за коронавирусной инфекции.

Глава Красноярского края также предложил жителям региона по возможности отказаться от деловых поездок в другие города РФ, чтобы не способствовать распространению инфекции. Роспотребнадзор подтвердил пять случаев заболевания в Краснодарском крае. Трое уже выписаны из инфекционных больниц.

Александр Усс поручил руководителям важных и потенциально опасных объектов перевести сотрудников на удаленную форму работы (в том случае, если это возможно), а у работающих в привычном режиме ежедневно измерять температуру.

По официальным данным портала стопкоронавирус.рф, в России количество заболевших возросло до 658 человек. Сайт создан при поддержке правительства.