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16:07   25 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Получение нового кредита от МВФ станет худшим сценарием для Украины

Получение нового кредита от МВФ станет худшим сценарием для Украины

Кредит МВФ не улучшит положение Украины, а поспособствует дальнейшему оттоку населения. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский экономист Даниил Монин.

По словам эксперта, страну ждет не самый радужный сценарий. Украина «возьмет» пять с половиной миллиардов у МВФ под обязательства продолжить Внешнее управление Национальным банком.

«Секта МВФ будет кричать про перемогу, украинский бизнес сворачиваться и постепенно продавать землю и активы иностранцам. А население паковать чемоданы и эмигрировать в другие страны видя во всем этом тотальную безнадегу», — пишет Монин.

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Автор: Роман Самойлов
#украина #экономика #мвф #население #эксперт

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