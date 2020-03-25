Получение нового кредита от МВФ станет худшим сценарием для Украины

Кредит МВФ не улучшит положение Украины, а поспособствует дальнейшему оттоку населения. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский экономист Даниил Монин.

По словам эксперта, страну ждет не самый радужный сценарий. Украина «возьмет» пять с половиной миллиардов у МВФ под обязательства продолжить Внешнее управление Национальным банком.