Как управлять репутацией в интернете и работать с негативом
10 апреля стартует специализированный обучающий онлайн-курс журнала «Пресс-служба» — «Управление репутацией в интернете и работа с негативом». Автор и ведущий курса — Тимур Асланов.
Данный курс будет полезен руководителям и сотрудникам пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретарям, специалистам по связям с общественностью, а также SMM-специалистам коммерческих компаний, государственных структур и общественных организаций.
Репутация — важнейший инструмент для любой коммерческой или государственной организации, для персоны или для бренда. Хорошая репутация приносит клиентов, деньги, контракты, избирателей, защиту и долю рынка. Плохая все это отнимает и делает развитие невозможным.
Из чего складывается репутация? Как оценить свою репутацию? Как защищать репутацию? Как формировать правильную репутацию? Как правильно отвечать на негативные отзывы и комментарии в интернете? Как вести дискуссии в сети. Об этом и пойдет разговор на курсе.
В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для управления репутацией и работы с негативными отзывами и комментариями, разберут огромное количество кейсов, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса.
Обратная связь от преподавателя даст возможность оценить правильность действий и скорректировать их.
За два месяца вы научитесь:
— понимать, что такое комплексное управление репутацией и какие инструменты для этого использовать,
— использовать широкий арсенал инструментов формирования репутации,
— проводить аудит и анализ репутации,
— находить в интернете и социальных сетях все виды упоминаний, с которыми надо работать и классифицировать их,
— понимать механизмы удаления негативной информацией из поисковой выдачи,
— вести дискуссию в комментариях, в том числе с агрессивно настроенными участниками,
— защищать и исправлять репутацию в сети,
— строить общение с аудиторией и формировать пул лояльных читателей и подписчиков,
— создавать контент для формирования репутации,
— работать со всеми видами упоминаний в интернете,
— правильно работать с позитивными отзывами,
— правильно отвечать на все виды негативных отзывов,
— противостоять троллингу и наездам конкурентов,
— отражать информационные атаки.
Всего предусмотрено 12 уроков с практическими заданиями и обратной связью. А также диплом по окончании обучения.
ИА «Политика сегодня» — информационный партнер.