Как управлять репутацией в интернете и работать с негативом

10 апреля стартует специализированный обучающий онлайн-курс журнала «Пресс-служба» — «Управление репутацией в интернете и работа с негативом». Автор и ведущий курса — Тимур Асланов.

Данный курс будет полезен руководителям и сотрудникам пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретарям, специалистам по связям с общественностью, а также SMM-специалистам коммерческих компаний, государственных структур и общественных организаций.

Репутация — важнейший инструмент для любой коммерческой или государственной организации, для персоны или для бренда. Хорошая репутация приносит клиентов, деньги, контракты, избирателей, защиту и долю рынка. Плохая все это отнимает и делает развитие невозможным.

Из чего складывается репутация? Как оценить свою репутацию? Как защищать репутацию? Как формировать правильную репутацию? Как правильно отвечать на негативные отзывы и комментарии в интернете? Как вести дискуссии в сети. Об этом и пойдет разговор на курсе.

В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для управления репутацией и работы с негативными отзывами и комментариями, разберут огромное количество кейсов, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса.

Обратная связь от преподавателя даст возможность оценить правильность действий и скорректировать их.

За два месяца вы научитесь:

— понимать, что такое комплексное управление репутацией и какие инструменты для этого использовать,

— использовать широкий арсенал инструментов формирования репутации,

— проводить аудит и анализ репутации,

— находить в интернете и социальных сетях все виды упоминаний, с которыми надо работать и классифицировать их,

— понимать механизмы удаления негативной информацией из поисковой выдачи,

— вести дискуссию в комментариях, в том числе с агрессивно настроенными участниками,

— защищать и исправлять репутацию в сети,

— строить общение с аудиторией и формировать пул лояльных читателей и подписчиков,

— создавать контент для формирования репутации,

— работать со всеми видами упоминаний в интернете,

— правильно работать с позитивными отзывами,

— правильно отвечать на все виды негативных отзывов,

— противостоять троллингу и наездам конкурентов,

— отражать информационные атаки.

Всего предусмотрено 12 уроков с практическими заданиями и обратной связью. А также диплом по окончании обучения.

Подайте заявку на участие.

ИА «Политика сегодня» — информационный партнер.