Генпрокурор США Уильям Барр получил письма, которые направил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Бизнесмен потребовал возобновить судебный процесс по уголовному делу против "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" в окружном суде Колумбии.

Генпрокурор США Уильям Барр 24 марта в 11:50 по местному времени получил письма от российского предпринимателя Евгения Пригожина.

Российский бизнесмен требует возобновить рассмотрение уголовного дела в отношении его компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", так как разбирательство было прекращено не из-за нежелания со стороны обвинения раскрыть секретную информацию, а из-за боязни Департамента юстиции оперировать перед присяжными сфабрикованными доказательствами, на основании которых "Конкорд" в течение двух лет подвергался преследованию со стороны властей США. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.

Пригожин призвал возобновить судебный процесс, чтобы дать возможность компании "Конкорд" публично доказать свою невиновность.

Во втором письме Евгений Пригожин потребовал возбудить уголовное дело в отношении группы лиц, в числе которых экс-президент США Барак Обама, руководство Минюста США, а также члены Конгресса и Сената США, которые, вступив в сговор, добились возбуждения уголовного дела в отношении "Конкорда", используя подложные "доказательства".