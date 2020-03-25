Российские предприятия увеличат производство аппаратов ИВЛ

Около 5500 аппаратов искусственной вентиляции легких планируют произвести в России в мае-июне, сообщили в Минпромторге.

23 марта Правительство РФ сообщило о выделении 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ. Спрос на указанную продукцию вырос с начала 2020 года, когда в мире началась вспышка нового типа пневмонии.

"Планируемые показатели: в мае — 2500 штук, в июне — 3000 штук", — передали в пресс-службе.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Более 400 тысяч человек заразились коронавирусом в 181 стране, 18 тысяч человек скончались от заболевания. В России зафиксировано 658 случаев заражения, более половины из них зарегистрированы в Москве, летальных исходов заболевания в РФ нет. Российские ученые работают над вакциной против коронавирусной инфекции, ее уже тестируют на животных. В июне вакцину уже можно будет применять для лечения людей, сообщают специалисты. Полною информацию о ситуации с заболеванием в России можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.