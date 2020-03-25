США отходят от инфовойны с Россией и настроены вести диалог

Американский лидер Дональд Трамп провел телефонную беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Во время разговора Трамп отметил, что в целом не возражает против увеличения темпов нефтедобычи Эр-Риядом.

Стоимость нефти не должна снизиться до критических для американского нефтяного бизнеса отметок, подчеркнул Трамп. Президент США признал, что политика информационной войны против России, цель которой — демонстрация силы США, провалилась. Об этом заявил в беседе с журналистами Федерального агентства новостей координатор движения "Донбасс за Евразийский союз" Антон Бредихин.

По словам эксперта, США решили вернуться к переговорному процессу, так как очевидно, что Саудовская Аравия и американский президент заинтересованы в том, чтобы стоимость нефти не падала до критического уровня, как это происходит сейчас.

"Прошедшие переговоры свидетельствуют, что его участники думают уже не о том, как навредить России, а как выйти из сложного экономического положения, в которое они загнали сами себя, пытаясь "наказать" РФ", — полагает эксперт.

Бредихин отметил, что все понимают ценность нефти, стоимость которой должна быть достаточно высокой. В сложившейся ситуации уже не до информационной войны против России, переговоры руководства США и Саудовской Аравии можно воспринимать как возврат к переговорному процессу между лидерами РФ, США, Китая, что даст возможность установить уровень стоимости нефти в районе 60-65 долларов за баррель.

Политолог отметил, что рады этому будут в первую очередь в Саудовской Аравии, где нефть — основной источник доходов. Возврат доходов на прежний уровень заставит саудитов забыть об информационной и энергетической войне против РФ.