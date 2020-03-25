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15:13   25 Марта 2020
Общество

Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве

Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Сотрудники Национальной полиции задержали бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в убийстве 25 марта. До этого стало известно, что 21 марта в собственном доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб  бывший глава правления телеканала "Интер" 56-летний Сергей Старицкий. Украинский экс-министр возглавлял МИД Украины с 2012 по 2014 год. 

Ранее правительство РФ поручило экстренно вывезти граждан России с Украины. Задача поставлена перед МВД, Роспотребнадзором, ФСБ и Минтрансом. 

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Автор: Ирина Большунова
#украина #геращенко

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