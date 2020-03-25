Путин предложит варианты поддержки экономики в связи с коронавирусом

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что президент РФ Владимир Путин выступит с вариантами для поддержки экономики в период распространения коронавируса в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Путин сегодня в ближайшее время выступит с обращением к гражданам в связи с развитием ситуации с коронавирусом. В России на сегодняшний день зафиксировано 658 заразившихся коронавирусом.

Власти Китая рассказали о распространение вируса в провинции Ухань в конце декабря 2019 года. По мнению представителя МИД Китая ученые из США разработали вирус и завезли его с помощью военных Америки в КНР.

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