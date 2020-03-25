«Яблоко» меняет позицию по «Умному голосованию» Навального перед выборами в Госдуму

Аналитики партии «Яблоко» составили доклад о работе «Умного голосования» на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году, отметив «решающую роль» проекта Алексея Навального в победе определенной части оппозиционных кандидатов, в том числе, благодаря росту протестных настроений в обществе.

Газета «Коммерсантъ» опубликовала материал, посвященный докладу заместителя председателя «Яблока» Ивана Большакова и политического аналитика партии Владимира Перевалова об эффекте, который оказало «Умное голосование» главы признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального во время выборов в Мосгордуму в 2019 году.

Протесты и конкуренция

Проанализировав прошлогодние события, авторы доклада пришли к выводу, что УГ «сыграло решающую роль в победе одних кандидатов от оппозиции, но помешало другим». Стоит отметить, что в результате в Московскую городскую думу прошло 20 кандидатов «Умного голосования» и 25 кандидатов, поддержанных властями.

Большаков и Перевалов называют итоги выборов победой представителей оппозиции, которая была достигнута, в том числе, благодаря росту протестных настроений среди жителей города в связи с недопуском некоторых кандидатов, а также последующему снижению конкуренции в оппозиционных рядах.

Авторы доклада также обращают внимание на то, что главная цель «Умного голосования», заключающаяся в лишении «Единой России» большинства в Мосгордуме, так и не была достигнута, однако тактика этой системы «оказалась успешной с точки зрения мобилизации». Как уточняют аналитики, все прошедшие в столичную думу оппозиционные депутаты были рекомендованы именно «Умным голосованием» Навального.

«Помнишь, как все начиналось?»

Подобный хвалебный отзыв «яблочников» о работе проекта главы ФБК выглядит довольно странно, учитывая реакцию представителей партии непосредственно после завершения выборов в МГД. Так, основатель «Яблока» Григорий Явлинский в довольно резкой форме заявил, что кандидаты от партии побеждают исключительно благодаря своей уверенной позиции и авторитету среди избирателей, и никакой заслуги Навального в успехе оппозиции нет.

Политик также подчеркнул, что представители «Яблока» относятся негативно к системе так называемого «Умного голосования» блогера, так как избиратели «вообще не пойдут голосовать, если за кандидатов агитируют люди, которым они не доверяют».

К тому же, сам Алексей Навальный спустя некоторое время после выборов в Мосгордуму выступил с весьма оскорбительным заявлением в адрес системной оппозиции. По мнению главы ФБК, представители «Яблока», «Союза правых сил» и других оппозиционных партий являются «самыми настоящими кошмарными русофобами», среди которых нет «ни одного либерала, который делал бы действительно что-то полезное».

Эти слова Алексей Навальный произнес в ходе Форума Бориса Немцова в Варшаве. Учитывая, что с помощью «Умного голосования» блогер сам поддерживал кандидатов от «Яблока», КПРФ и других партий, вероятно, его критика в адрес российской оппозиции была ничем иным, как лицемерной попыткой выслужиться перед западной публикой.

Предложение, от которого нельзя отказаться

Теперь же «яблочники» посвящают проекту Навального целый доклад и говорят о его «решающей роли» в победе на выборах, что вызывает определенные подозрения. И здесь стоит обратить внимание на то, что среди кандидатов, планирующих выдвигаться на выборы в Государственную думу в 2021 году, заявлены директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов и юрист организации Любовь Соболь, которые уже начинают свои кампании.

Не исключено, что соратница Навального рассматривает возможность выдвижения именно от партии «Яблоко», так как других возможностей пробиться в ряды депутатов у нее просто не остается. При этом очевидно, что Соболь гораздо в большей степени нуждается в «Яблоке», чем наоборот, но это не исключает предварительных договоренностей, которые уже могут быть заключены «навальнисткой» с партией.

Если такой «союз» действительно начал формироваться в преддверии думских выборов, то составленный Иваном Большаковым и Владимиром Переваловым доклад о «доблестных заслугах» системы «Умного голосования» Алексея Навального может оказаться всего лишь частью взаимовыгодных условий, обозначенных в рамках грядущего политического сотрудничества «Яблока» и Любови Соболь.