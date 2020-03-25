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14:42   25 Марта 2020
Экономика

Тест Матвиенко на коронавирус оказался отрицательным

Тест Матвиенко на коронавирус оказался отрицательным

Тест на коронавирус председателя Совфеда Валентины Матвиенко дал отрицательный результат.

25 марта Матвиенко призвала россиян к дисциплине на фоне распространения коронавируса. Спикер Совфеда призвала сенаторов в возрасте старше 65 лет соблюдать обязательный карантин. 

Ранее тест на коронавирус сдал глава российского государства Владимир Путин. Накануне президент посетил больницу в поселке Коммунарка, где содержатся зараженные новым типом пневмонии пациенты. Тест российского лидера на COVID-19 также дал отрицательный результат.

Всего в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. 22 пациента поправились, летальных исходов нет. Всю актуальную информацию о течении заболевания в РФ можно получить на специальном государственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#матвиенко #тест #коронавирус

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